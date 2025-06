Lite stradale degenera: automobilista prende a mazzate un motociclista e fugge

Pesaro, 16 giugno 2025 – Tensione altissima e violenza in pieno pomeriggio lungo la statale 16, poco distante dalla caserma dei vigili del fuoco. Poco dopo le 18 una lite tra un automobilista e un motociclista è degenerata in un’aggressione brutale.

Tutto è iniziato nel traffico: i due hanno avuto un alterco per motivi ancora da chiarire. Il motociclista, arrivato a destinazione, ha accostato per fermarsi. Ma l’automobilista lo ha seguito, è sceso dalla vettura e ha estratto una mazza da baseball dal bagagliaio.

Senza esitazioni ha colpito più volte il centauro, mandando in frantumi il vetro del casco e provocandogli diverse lesioni, fortunatamente non gravi secondo le prime valutazioni mediche. Dopo l’aggressione, l’uomo è risalito in auto e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia, che ha raccolto le testimonianze e sta ora conducendo le indagini per identificare l’aggressore. La vittima, sotto choc, è stata medicata. Gli investigatori stanno visionando eventuali immagini di videosorveglianza e incrociando i dati per risalire all’autore del violento gesto. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.