Avevano in auto 3 etti di cocaina. Tutti arrestati Sono albanesi. Bloccati in un parcheggio

La squadra mobile di Pesaro ha arrestato tre cittadini albanesi sorprendendoli con 3 etti di cocaina. La droga era destinata allo spaccio nella piazza di Pesaro. Non è ancora chiaro come gli inquirenti siano arrivati al loro, ma è certo che l’operazione che ha portato alla loro cattura è stata pianificata a colpo sicuro. Da quanto si è appreso, i tre stranieri, dai 20 ai 34 anni, sono stati bloccati in un parcheggio della città mentre stava avvenendo il passaggio della droga. Sembra che il ventenne fosse il corriere che portava lo stupefacente e gli altri due connazionali, di 28 e 34 anni, avessero il compito di acquisire la droga per immetterla nel giro degli spacciatori pesaresi. Uno scambio che la squadra mobile ha potuto appurare poco prima per poi attendere i tre albanesi al momento del passaggio dell’ingente quantitativo di droga. I tre verranno interrogati per la convalida degli arresti nella giornata di domani.

Ma l’operazione non appare affatto conclusa. Sequestrati i telefonini del terzetto, dalla cui analisi potrebbero scaturire altri filoni di indagine.