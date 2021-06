Colli al Metauro, 3 giugno 2021 - Sgomento e incredulità, ma anche vicinanza alla famiglia. Sono questi i sentimenti che pervadono la piccola comunità, dopo la perdita del piccolo Tommaso, morto a sei mesi nella culla dove stava dormendo, vicino a mamma e papà.

La tragedia si è consumata domenica sera, poco dopo le 23, nella casetta a due piani alla periferia di Villanova, piccolo borgo adagiato a valle, tra Montemaggiore e Calcinelli di Colli al Metauro. La Procura di Pesaro ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita stamani, all’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano, per accertare le cause del decesso. Cause che, stando a quanto ipotizzato, potrebbero essere un soffocamento da rigurgito oppure la sindrome della morte in culla del lattante. Intanto la protezione civile comunale, dove presta servizio il nonno materno di Tommaso, ha promosso una raccolta di fondi tra i soci.

Un gesto di solidarietà, come ha riferito Il coordinatore, Giovanni Battistelli, per aiutare la famiglia in questo momento difficile. Don Alcide Baldelli, parroco di Montemaggiore, ha spiegato quanto sia difficile in questi momenti affrontare una perdita così tragica e quanto sia altrettanto complicato esprimersi: "Si deve essere forti, affrontando ciò che nella vita accade, sia agli anziani che ai giovani, ed essere sempre pronti, non perdere mai la fede…".

Parole di conforto giungono anche da Stefano Aguzzi, ex sindaco di Colli al Metauro, ora assessore regionale all’Ambiente: "Sono profondamente turbato per questo dramma. La perdita di un figlio è quanto di più atroce possa accadere a un genitore. Non esiste cosa più grave. Sono vicino alla famiglia, alla quale esprimo dal profondo del cuore il mio cordoglio". La gioia per la nascita di Tommaso, i genitori l’avevano condivisa con tanti amici, che ora varcano il cancello di quella casetta bianca per portare parole di consolazione. Mai s’era vista una partecipazione così sentita. Il dolore è stato condiviso da tutti, anche da chi non conosceva la famiglia ma ha attestato la sua vicinanza scrivendo un pensiero sui social. La mamma di Tommaso, maestra elementare di 28 anni, ha rivolto un ultimo saluto al figlioletto sul suo profilo Facebook: "Eri troppo buono per questo mondo, ora sei tra le braccia di nonna Vanda, lei si prenderà cura di te. Resterai sempre nel nostro cuore, ti ameremo per sempre, ciao bambino mio, ora sei tra le stelle più belle".