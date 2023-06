Bancarelle, giochi e cene di pesce Festa del Porto, ritorna l’allegria

di Luigi Diotalevi

Torna la storica Festa del Porto con un programma pensato per tutti, da ieri, lunedì a domenica prossima, 2 luglio. "Siamo felici di accogliere una delle manifestazioni più sentite dai pesaresi – ha detto l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci - e siamo entusiasti di poter rivivere lo spirito che anima la Festa del Porto che coinvolge tante persone e numerosi volontari".

Tanti gli appuntamenti previsti in programma: dalla processione che, ieri sera ha aperto la settimana, alla cena di martedì 27 con la gluppa prevista per la "Festa della famiglia" e la presenza di Fata Silvia che sarà con i bambini e ragazzi per trucchi, bolle e laboratori di disegno al campo parrocchiale; dalla commedia in vernacolo di mercoledì con La Piccola Ribalta che presenta "Imbròj, pàpol e confètt!", una commedia in dialetto pesarese scritta e diretta da Franco Ferri; alla cena di pesce "C’era una volta il lumachino" di giovedì; poi venerdì con "Note segrete al clarinetto - serata musicale" e sabato 1° luglio il 15° concorso estemporaneo di pittura "Il Porto di Pesaro" come è spiegato nell’articolo sotto.

"Nonostante le difficoltà organizzative celebriamo la festa popolare più partecipata della città – ha ricordato tra l’altro Claudio Rosati, presidente del comitato Festa del Porto – per continuare lungo quella coesione sociale e spirituale che identifica l’appuntamento e per tramandare ai giovani i sentimenti che ci animano".

"A riempire calata Caio Duilio – ha proseguito Claudio Rosati – ci sarà il mercatino di artigianato e hobbisti con annesso street food. Un particolare ringraziamento a Marco Pensalfine, autore del bellissimo libretto dedicato ai personaggi e storie del Porto".

A dare sostegno all’iniziativa anche la Regione, come ha spiegato il vice presidente Andrea Biancani che ha puntualizzato: "Ormai fare iniziative come queste sta diventando quasi proibitivo perché sono troppo le richieste che appesantiscono le manifestazioni. Quindi vanno elogiati tutti gli organizzatori e i volontari". All’incontro presenti, tra gli altri, anche l’assessore Enzo Belloni e il consigliere comunale nonché provetto musicista Joe Castellani; il presidente del quartiere Andrea Tartaglia con il consigliere Alberto Macchini e il giovane Giovanni Zidda.

La giornata più importante sarà quella conclusiva, cioè domenica 2 luglio: alle 10 la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dall’Arcivescovo Sandro Salvucci; sempre alle 10 motoraduno del Mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli; alle 11.30 il corteo delle imbarcazioni in mare e getto della corona in memoria dei Caduti. Nel pomeriggio giochi dei ragazzi con laboratori di disegno, bolle e palloncini; dalle 19 apre lo stand del pesce nel tendone di calata Caio Duilio e ci saranno balli di gruppo mentre dalle 21 musica con Joe Castellani. Gran finale alle 23,15 con lo spettacolo pirotecnico offerto da Xanitalia, Biesse, Rivacold, Cantiere Rossini, 24U srl, Msa Yacht, Calata 15 e quartiere 11 Porto-Mare.