Bici rubate a Pesaro, si salvi chi può. Pochi denunciano e chi la ritrova deve dimostrare che è sua

Pesaro, 15 luglio 2023 – Le biciclette a Pesaro vengono rubate con regolarità. Come se fosse un lavoro, ma le denunce sono pochissime: 54 nel 2022 e appena 13 in questi primi mesi del 2023, almeno stando ai registri della polizia locale. In realtà, stando ai rivenditori di bici, almeno il 30/40 per cento degli acquirenti si presentano in negozio perché sono stati derubati. Spiega la polizia locale: "Se un derubato, che non ha denunciato il furto, dice di riconoscere la propria bici rubata non possiamo intervenire. Possiamo prenderla in consegna ma certo non viene riconsegnata sulla base delle opinioni. Deve dimostrare che sia davvero la sua. E’ capitato in passato che venisse riconsegnata una bici che una signora affermava di aver riconosciuto come sua ma che in realtà apparteneva ad un altro. Quindi va dimostrato in modo documentale (foto, ricevute di acquisto, testimonianze, particolari della bicicletta, come ad esempio il numero del telaio) che sia davvero la propria bici altrimenti non possiamo consegnarla".

In questura non ci sono statistiche sui furti di biciclette, e per questo manca la dimensione esatta del fenomeno ma che rappresenta un piaga vera. Ma a proposito della Questura, la squadra mobile ha ritrovato a Forlì un lotto di biciclette rubate a Pesaro poi riconsegnate.

"L’ultima bici ce l’hanno rubata a settembre, una mountain bike rossa in alluminio, non ho pensato di sporgere denuncia ne di vedere se potesse essere stata recuperata". E’ una dei post che appaiono sul profilo facebook della Questura. Un altro post: "A me hanno rubato due bici elettriche, ho la denuncia fatta ai carabinieri ma purtroppo non le ho ritrovate".

Questo significa che il mercato delle bici rubate a Pesaro è fiorente e che raramente vengono ritrovate. Se ci sono eccezioni, e ci sono, bisogna avere la denuncia in mano e solo in quel caso, l’agente di polizia può prendere atto della bici rubata, tagliare un lucchetto se è legata e riconsegnarla. Altrimenti è tutto più complicato. E l’esito finale, sulla riconsegna o meno, incerto.

Per quanto riguarda i sistemi antifurto per le bici, si passa dalle catene, dalle chiavi a U oppure ai gps applicati al telaio che permettono, con una applicazione, di vedere se la propria bici è in movimento oppure ferma. Ci sono anche sistemi sonori, che appena la bici viene toccata senza averlo disinserito, parte la sirena. Il problema è che squilla anche in caso di pioggia. Ma è un inconveniente accettabile. Una signora che ce l’ha dice: "Dopo due furti di bici elettriche, persino in garage, ho messo il sistema d’allarme sonoro e per ora funziona benissimo".