Biosalus compie 15 anni e ora apre ai bambini

Il mese di ottobre, a Urbino, fa rima ancora con Biosalus: il 2024 porterà, nel weekend di sabato 5 e domenica 6, l’edizione numero 15 del festival nazionale del biologico e del benessere olistico, organizzato dall’Istituto di Medicina naturale urbinate. "Il suo successo - dicono gli organizzatori - è ormai consolidato, come dimostrano i circa 20mila visitatori dell’ultimo anno, ma ogni edizione il programma si arricchisce di novità, pur mantenendo saldo il cuore pulsante dell’iniziativa, che si fonda su come raggiungere il nostro benessere in modo integrato, a partire dai trattamenti naturopatici fino all’alimentazione biologica, l’attività sportiva e le medicine complementari, come quella tradizionale cinese e ayurvedica. Il bello del festival poi è che si snoda attraverso i luoghi più affascinanti della città ducale, come il cortile e le sale del Collegio Raffaello, ma anche piazza delle Erbe, corso Garibaldi, Borgo Mercatale e la sala del Maniscalco".

Uno dei temi chiave saranno le esperienze: "Chi partecipa a Biosalus da anni - proseguono i curatori - lo sa: qui si possono provare in prima persona i trattamenti grazie alla partecipazione di esperti della salute, del benessere e della prevenzione. Quest’anno il focus sarà in particolare su un Paese, l’India, con un’attenzione a un tema mai affrontato a Biosalus finora: la pulsologia indiana, o Nadi Pariksha. Significa ‘lettura dei polsi’ ed è un’antica tecnica per valutare la costituzione psicofisica dell’individuo. Un altro incontro di grande fascino da seguire sarà quello dedicato al massaggio Tuina, un trend del momento, che fa parte del bagaglio di conoscenze della medicina tradizionale cinese. Tra i suoi benefici, scioglie le articolazioni, rilassa e tonifica". E ancora, riflessologia del volto, cosmesi naturale, yoga per potenziare l’autostima e il metodo Santa Ildegarda di Bingen. Sul fronte prodotti biologici, si spazierà dalla zona expo di prodotti naturali, al Collegio Raffaello, al mercato a chilometro zero, organizzato dal Distretto bio Terre marchigiane in piazza delle Erbe. Novità sarà il ‘Bio in Tour’ progetto organizzato dall’Associazione Nazionale di Produttori Sardegna Bio, che promuove il biologico in dieci regioni d’Italia, tra cui spiccano le Marche: Urbino sarà la quinta tappa del tour. In programma, anche un convegno incentrato sulle buone pratiche nei distretti biologici, come la formazione degli operatori della filiera sulle tecniche di agricoltura bio.

Un’ulteriore novità del 2024 è Biosalus Kids, un’area dedicata al mondo ecofriendly dove protagonisti sono i più piccoli. Un’occasione per le famiglie, che potranno scoprire tanti brand del settore e, soprattutto, prendere consapevolezza delle alternative green per la cura dei loro figli. Il programma di questa sezione si snoderà al ritmo di talk, presentazioni di libri e laboratori didattici su tematiche molto attuali, come la sicurezza dei bimbi in viaggio, l’importanza del sonno, quali detergenti utilizzare e i rischi che si possono nascondere dietro all’utilizzo dei detersivi classici. "Il successo del 2023 non poteva che confermare il bis di Biosalus Outdoor - chiudono gli organizzatori - un’area di 3500 metri quadrati dedicata ad attività sportive di tutti i tipi. Perché il benessere di tutti parte anche da qui: dall’allenamento, dal movimento fisico, dal fitness". Il tutto sarà animato anche dal mercato dedicato all’artigianato artistico in corso Garibaldi, esibizioni di danze popolari, Kung Fu, concerti curati dall’Urbino Jazz Club e altri spettacoli folcloristici.

Giovanni Volponi