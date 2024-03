Burioni racconta la battaglia della scienza contro il cancro

La battaglia della scienza contro il cancro. La racconta, domani, il virologo Roberto Burioni (foto) presentando il suo libro "Match Point. Come la scienza sta sconfiggendo il cancro" (La nave di Teseo) in dialogo con Simonetta Marfoglia. "La partita contro il cancro è al match point. Di fronte a noi c’è un temibile avversario: mettere a segno questo punto non sarà facile. Però, finalmente, siamo in vantaggio". Appuntamento domani all’Alusfera di piazza del Popolo, alle 18 (ingresso dal retro del palco) all’interno della rassegna ‘Incontri capitali’.