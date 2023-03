Carpegna, il valico sarà Passo Pantani

Lo svalico del monte Carpegna da oggi diventerà il Passo Marco Pantani. La cerimonia di intitolazione alla memoria dell’indimenticabile scomparso campione di ciclismo si terrà alle 16 proprio sul passo davanti alla gigantografia del campione romagnolo e alla presenza della famiglia Pantani e delle varie autorità locali. Un tratto particolare quello sul Monte Carpegna adatto ai campioni veri, una scalata decisiva che ha fatto sempre la differenza. Un monte che Pantani ha scalato centinaia di volte e proprio qui amava prepararsi per le grandi sfide non mancando di sottolineare che "il monte Carpegna mi basta".

Un anno fa di questi tempi la salita del Carpegna fu scalata da ciclisti in corsa per la tappa Apecchio- Carpegna della Tirreno Adriatico e le migliaia di appassionati di questo sport poterono vedere le tante scritte sull’asfalto e i tanti ricordi del campione venuto dal mare (Cesenatico).

Seguirà alle ore 18 all’Auditorium Comunale la presentazione della prima edizione della corsa nazionale per Under 23 "Sulle strade di Marco Pantani" con partenza da Cesenatico e arrivo a Carpegna in programma per il 23 aprile.

Interverranno oltre al presidente del comitato organizzatore Gabriele Menghini, Mirco Ruggeri (sindaco di Carpegna), Matteo Gozzoli (sindaco di Cesenatico), la famiglia Pantani, gli ex ciclisti professionisti: Ivan basso, Marino Amadori, Roberto Conti, Marcello Siboni, Michele Coppolillo. Moderatore Beppe Conti.

Amedeo Pisciolini