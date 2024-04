Ceramiche di Urbania, musei civici ancora più ricchi

Il museo Civico di Palazzo Ducale di Urbania inaugurerà domani la nuova sezione dedicata alla ceramica. L’allestimento, curato da Claudio Paolinelli e Alice Lombardelli con la collaborazione di Massimiliano Cecconi, è una delle azioni capofila per i 500 anni dalla nascita di Cipriano Piccolpasso, autore de "Li tre libri dell’arte del vasaio". L’Amministrazione Comunale di Urbania ha creato un Comitato Nazionale per le Celebrazioni, riconosciuto dal Ministero della Cultura, in sinergia con l’associazione italiana città ceramiche, l’Università di Urbino e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro. La mostra, che si estende su oltre 350 mq di spazio recentemente restaurato, offre al visitatore un viaggio attraverso la storia dell’arte ceramica di Casteldurante e Urbania e le collezioni acquisite dai Musei Civici nel corso degli anni. "Questo importante risultato è frutto di un lungo intervento di restauro che ha permesso di ampliare il percorso museale e restituirà al pubblico la conformazione originaria di quell’ala di Palazzo Ducale" ha dichiarato il sindaco Marco Ciccolini. Casteldurante rivestì un ruolo centrale nella produzione della ceramica nel ‘500 vantando oltre 40 forni e 150 maiolicari.

"Un grande traguardo per il Museo Civico - dichiara Alice Lombardelli direttrice dei Musei Civici - l’esposizione si articola su due ambienti: il primo piano è dedicato alla ceramica di Urbania e Casteldurante, con alcune ultime acquisizioni e preziosi prestiti provenienti da Faenza, Siena, Pesaro e Arezzo, mentre il piano terra è dedicato alla ceramica popolare. Aggiunge Claudio Paolinelli, storico della ceramica: "Questa mostra fa dialogare il patrimonio del Museo Civico composto principalmente da frammenti del territorio con opere secolari integre". L’inaugurazione è prevista domani alle 16.15.

Valentina Damiani