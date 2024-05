Ciclista spericolato,. Auto lo evita e cappotta

Una strada, la Fogliense che in quel tratto, sembra fatta per correre. E dove gli incidenti di conseguenza sono all’ordine del giorno. Come è accaduto ieri mattina ad Oasi della Badia, a pochi metri dal Casino del Sole della famiglia Busetto e dove è in corso anche una mostra e quindi con persone che arrivano e camminano lungo la provinciale Fogliense. Un automobilista di Montecchio che stava risalendo la provinciale per evitare un ‘corridore‘ che ha sbagliato traiettoria, invadendo la corsia opposta, e quindi un frontale con conseguenze facilmente immaginabili, si è buttato con la sua auto sulla scarpata.

Un boato, il rumore della lamiere, i vetri del parabrezza e del lunotto che saltavano da tutte le parti, gente alla finestre. E tra quelli che sono scesi in strada per soccorrere l’automobilista anche Anna Busetto Vicari che ci scrive: "Si è verificato l’ennesimo incidente, davanti a casa nostra. E’ un miracolo che il conducente dell’auto si sia salvato. Un auto a folle velocità dalla direzione opposta gli ha invaso la corsia e lui si è buttato sul terrapieno a destra. Vedo cose del genere di continuo. Quindi chiedo gentilmente di segnalare il fatto perché sono anni che chiediamo un intervento incisivo con rilevatori di velocità e altro che possa far sì che si riduca il rischio che ognuno corre passando per questa strada. Non abbiamo ottenuto niente, finora. Grazie per l’attenzione". Un appello ai giornali per far sì che l’amministrazione si metta in azione per cercare di limitare, in questo tratto di strada, la velocità anche perché l’arteria è trafficata anche da molti mezzi pesanti essendoci poco lontano una zona industriale. "Adesso chiamerò anche il sindaco per sollecitare qualche provvedimento", ha ribadito poi al telefono Anna Busetto Vicari. Se del ‘corridore’ che ha invaso la corsia opposta si è persa traccia, del conducente di Montecchio che ha dovuto sterzare finendo sulla scarpata, si è dovuta poi occupare una ambulanza anche se le sue condizioni non destavano preoccupazioni, pur essendo sotto choc. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare la carreggiata e quindi le forze dell’ordine. Oltre la grandissima paura per il conducente dell’auto finita fuori strada, alla paura anche la beffa: la sua auto, dopo aver capottato diverse volte, ha avuto danni ingenti.