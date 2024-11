Cinque iniziative fatte con il cuore contro la violenza sulle donne

Cinque iniziative per dire basta alla violenza sulle donne, organizzate dal Comune, in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil e Scuola del Libro, in vista del 25 novembre. Si parte domani da una conferenza-dibattito nella Sala del maniscalco (ore 10-12), con le operatrici del centro antiviolenza “Parla di noi“ ed Elena Pazzaglia, coordinatrice Ambito territoriale sociale 4, che spiega: "Sarà un momento per raccontare l’esperienza degli sportelli, aperti a Urbino e Cagli, e captare ulteriori bisogni". Il 21, alla Biblioteca Lilliput (ore 15.30 - 17.30), incontro con la scrittrice Maria Rosaria, autrice di “La principessa Rosmey e i semi magici“, e laboratorio di lettura e manipolazione. Venerdì, nella Sala degli Incisori (ore 16.30 - 18.30), l’incontro “Disparità e violenza di genere nel lavoro delle donne“, con le sindacaliste Laura Aiudi, Maria Grazia Santini e Mariangela Tiritello. Infine, doppio evento a Teatro Sanzio lunedì, Giornata contro la violenza sulle donne, con il recital “L’amore crinato“, di e con Laura Corraducci e con Cristian Della Chiara: alle 9 per le scuole, seguito da un flash mob curato dal Liceo artistico, alle 21 aperto a tutti, con la partecipazione della cantante Noor. All’evento contribuiranno Ufficio scolastico provinciale (Usp), Consulta provinciale degli studenti e associazioni studentesche universitarie.

"Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato – ha detto il sindaco, Maurizio Gambini –. Le passate generazioni, compresa la mia, evidentemente hanno fallito nello sradicare la violenza sulle donne: la speranza è che i giovani riescano a essere più incisivi". Il titolo degli eventi è “Non è normale che sia normale“, proposto dall’Usp, "che ha voluto dare un segnale importante", ha detto Marcello Branca, il manifesto è stato ideato da Marius Tudorov e Giovanni Stagnozzi, del corso di perfezionamento di Grafica della Scuola del Libro, e sviluppato insieme alla loro classe.

"È interessante che l’idea sia nata da due ragazzi maschi", ha commentato la docente Susanna Ugoccioni. "La Commissione consiliare Pari opportunità si impegnerà per portare la sensibilizzazione in tutte le scuole, supportando i docenti che già ci lavorano – ha detto la presidente, Brunella Zolfi –. Inoltre, su proposta della consigliera Simona Matteucci (Pd), abbiamo realizzato una scatola rossa in cui le donne potranno, in forma anonima, inserire pensieri, racconti o richieste d’aiuto: la porteremo all’incontro della Sala del Maniscalco e poi, per un anno, girerà tra i negozi".

Nicola Petricca