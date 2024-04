Cittadino dell’anno 2024, i lettori del Carlino eleggono Giorgia Righi

Pesaro, 17 aprile 2024 - Giorgia Righi è la cittadina dell’anno con 9.258 voti secondo i lettori del Carlino. Oltre 25mila i tagliandi che in tre mesi sono arrivati nella nostra redazione per la decima edizione de ‘Il cittadino dell’anno’ 2024. Venti i candidati scelti dai nostri giornalisti per le loro storie. Come sempre molta attenzione al sociale e all’unicità di ogni personaggio.

Queste sono emerse, oltre che negli articoli, anche dal racconto sul palco alle Officine Benelli durante la cerimonia condotta dalla giornalista Elisabetta Ferri. Il podio. L’insegnante di nuoto e mental coach Giorgia Righi, 25 anni, affetta da una rara malattia neurodegenerativa, è la prima.

Reduce dal successo con il film tratto dal suo libro ‘Ancora volano le farfalle’ è stata premiata dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Urbino Elisabetta Foschi.

Francesco Vitali, dell’associazione Cogeu, con 4.596 preferenze è arrivato secondo ed è stato premiato dal consigliere regionale Luca Serfilippi.

Invece con 3.398 voti al terzo posto si sono posizionati I Belfortissimi di Belforte all’Isauro con le loro avventure tra Italia e Europa; premiati il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

Un premio anche a chi ha ricevuto oltre mille coupon, sempre consegnati nella nostra redaziome. Quarto posto con 1.685 voti il fondatore dell’azienda Tecnoplast Enzo Cammillini premiato dalla consigliera regionale Micaela Vitri e intervistato da Maurizio Gennari. Al quinto posto con 1.163 voti la campionessa di pugilato Valentina Marra premiata l’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora.

Al sesto posto con 1.096 voti il direttore del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Pesaro Letterio Morabito; premiato il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani.

Chi erano gli altri candidati a ‘Cittadino dell’anno’? Maruska Palazzi, garante delle persone con disabilità, il biologo Marco Andreani, Silvana Della Fornace neo presidente della Fondazione Banco Alimentare, l’imprenditore Vittorio Livi, Luca Grilli docente ordinario di ingegneria aziendale al Politecnico di Milano. Ma anche la campionessa di atletica leggera Alice Pagliarini, il presidente della Benelli Armi Luigi Moretti, l’imprenditore Lorenzo Campanelli creatore della Fondazione Homo Bonus, Don Massimo Regini, il luogotenente dei Carabinieri Antonino Barrasso, l’eroe dello Zanzibar Gianalberto Mochi Zamperoli, il direttore d’orchestra Michele Mariotti, Matteo Tamburini, direttore creativo del marchio Tod’s e il playmaker della Vuelle Andrea Cinciarini. Fuori concorso è arrivata anche una scheda per Matteo Ricci come preferenza.

Tra gli ospiti sono intervenuti il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il Questore Francesca Montereali, il comandante dei Carabinieri tenente colonnello Gianluigi Cirtoli e al comandante della Polizia locale Francesca Muzzini. Il concorso torna il prossimo anno. La sala del Museo Benelli non è bastata a contenere tutti gli intervenuti, per questo un ringraziamento va al direttore Paolo Marchinelli e alle associazioni che lo gestiscono, ovvero il Registro Storico Benelli e Moto Club Tonino Benelli. Così come Otello Renzi per aver curato il momento conviviale a margine della cerimonia. Un ringraziamento va anche, e sopratutto, ai nostri 25.460 lettori che hanno inviato in redazione i tagliandi. Francesco Pierucci