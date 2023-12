Claudia Orciani, nozze all’ombra della Rocca

E’ in arrivo il matrimonio dell’anno. Perché la notte di San Silvestro si sposa Claudia Orciani, figlia del titolare dalla nota azienda che opera con successo nell’ambito della pelletteria, dalle cinte fino alle borse e con un mercato a livello nazionale. Cos’ha di particolare questo matrimonio per finire sul giornale? La location. Perché ha due tappe di non poco conto: la cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Nuova dove ha fatto ritorno nei giorni scorsi la pala del Perugino. Ma ancora più d’effetto è la seconda tappa e cioè il ricevimento che si svolgerà, prima volta nella storia della città, alla Rocca Malatestiana dove l’allestimento non passerà inosservato visto che dovranno essere montati una grande tenda e alcuni gazebo per ospitare gli invitati. Curiosità: la location del ricevimento non è stata indicata negli inviti e nelle partecipazione dove la coppia – lo sposo è Matteo Melucci – ha fatto scrivere ‘secret place‘ e cioè posto segreto. Ma questo fino a qualche giorno fa, perché poi sono iniziati i rumors in città.

Va detto che la famiglia Orciani tiene il massimo riserbo, non parla e nemmeno vuole rendere noti i particolari di questo matrimonio che già da alcuni giorni tiene banco in città ed anche a Pesaro, perché il padre della sposa, e cioè Claudio Orciani, ha molti amici anche sopra Fosso Sejore per la sua passione per il golf. La gestione della Rocca Malatestiana è stata data in appalto dall’amministrazione per cinque anni, ed è la prima volta che viene usata per un matrimonio anche se nel corso degli anni ha ospitato di tutto, dai concerti ai ricevimenti.

Secondo indiscrezioni, comunque, la famiglia Orciani già alcuni mesi fa si era mossa per trovare una location adatta e tra le varie porte a cui ha bussato c’era anche a quella dell’amministrazione comunale. Per capire se c’era una soluzione ed anche per capire, nel caso fosse di gradimento alla coppia, quanto era la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Alla fine è emersa la soluzione della Rocca Malatestiana e lì gli sposi brinderanno anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si parla in totale di un centinaio di invitati, tantissimi giovani: sia Claudia che Matteo hanno meno di 40 anni – e poi gli amici di famiglia per cui potrebbero arrivare ospiti anche Casette d’Ete e Civitanova paese d’origine della moglie di Claudio Orciani.

m.g.