Concorso musicale Città di Pesaro. È il gran giorno per 200 giovani

Sono oltre 200 i concorrenti, tra solisti, gruppi di musica da camera, cori e orchestre giovanili, i partecipanti alla 21^ edizione del Cimp Rossini International concorso "Città di Pesaro" che si svolge fino a domani nelle sedi più prestigiose di Pesaro: Teatro Rossini, Teatro Sperimentale e Palazzo Ducale. La provenienza maggiore dei concorrenti è dall’Italia, da diverse città marchigiane, Perugia, Parma, Milano, Bolzano, Lecco, ma hanno aderito anche musicisti stranieri dalla Cina, Giappone, Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Usa e Russia, tutto a conferma del richiamo della Città Unesco per la Musica nel mondo.

Lavorano contemporaneamente diverse giurie di selezione presiedute da Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini, mentre la direzione artistica è di Francesca Matacena che da oltre 20 anni contribuisce a promuovere il genio rossiniano tra i giovani e nel mondo. La cerimonia di premiazione e il Gran Galà dei vincitori si terranno domani alle 19 al Teatro Rossini alla presenza di autorità e sostenitori del concorso che attraverso il loro contributo incoraggiano i giovani allo studio della musica. Tra loro Vittorio Livi che consegnerà il Rossini International, il riconoscimento al giovane talento quale Artista del domani. Durante il Galà sarà consegnato il Premio ‘Il Maestro Planetario’, in memoria del Maestro Mario Melani, e assegnato quale merito alla carriera: nell’edizione 2023 fu Francesca Matacena a riceverlo e sarà proprio lei a consegnarlo all’artista individuato per l’edizione 2024, di cui ancora non si svela il nominativo. Diversi i premi destinati ai vincitori di categoria e sezione, mentre agli altri componenti del podio spetterà un diploma di merito.

"Il Concorso porta a Pesaro le giovani eccellenze che si incontrano all’insegna della buona musica. E Pesaro è felice di accoglierli nel migliore dei modi, grazie a sponsor e partner, che rendono possibili le borse di studio a sostegno del talento. La 21^ edizione è caratterizzata da numeri speciali, da Capitale italiana della Cultura– ha commentato Matacena –. Un evento che dialoga con la città: tutte le esibizioni sono aperte al pubblico". Info e prenotazione al Concerto di Gala: 331 2158400.

Luigi Diotalevi