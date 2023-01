Congresso Pd: nell’attesa di Elly si schierano tanti suoi sostenitori

La candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Pd partirà sabato mattina, ma si può gia dire che avrà alle spalle nomi noti. A cominciare dall’appena rieletto presidente della Provincia Peppino Paolini. Per continuare, almeno a livello pesarese, con la ex assessora Sara Mengucci. E poi ancora nell’elenco dovrebbero esserci il sindaco di San Costanzo, i consiglieri comunali Giulia Vitali, Luca Di Dario e Michele Gambini. E ancora: Eleonora Farrauto, Francesca Rossi, Elso Renzi di Montelabbate, i pesaresi Marzio Mengucci, Rosaria Bonatti e Mauro Marinucci, Enrico Siepi fino all’assessora Camilla Murgia. Fa un certo effetto trovare tra i sostenitori della Schlein anche Giorgio Baldantoni che stavolta non si è schierato con Luca Ceriscioli. Baldantoni completa la interessante pattuglia dei sostenitori dell’ex vice presidente della Regione Emilia Romagna nell’ambito della sezione Pd di Villa Fastiggi, che, peraltro ha avuto un ruolo importante anche nell’avvio della candidadura di Bonaccini.

Come sempre succede di questi tempi è già scattato il tema dei sondaggi. Elly Schlein è ora data come principale candidata alternativa a Stefano Bonaccini. Si ipotizza addirittura un vero testa a testa tra i due: Bonaccini è dato al 51,5%, mentre Schlein sarebbe a un passo, al 48,5%. Il sondaggio è stato effettuato da Winpoll, che il 17 gennaio ha consultato un campione di mille potenziali votanti del Pd. Da quello che è emerso, Bonaccini sarebbe ancora avanti nella corsa, con l’85% di notorietà e 78% di fiducia. Al secondo posto troviamo Schlein, con il 76% di notorietà e il 74% di fiducia; al terzo posto il deputato Gianni Cuperlo, che gode del 70% di notorietà; mentre l’ex ministra Paola De Micheli sarebbe più indietro, al 42%. Se Elly Schlein attira soprattutto esponenti della sinistra Pd, quelli su cui puntava anche Matteo Ricci, almeno nel suo periodo di possibile candidato, prima della rinuncia al desiderio della segreteria, va detto che il sindaco di Pesaro ha aderito alla corrente, definita rete di amicizie, di F assino dopo la rottura con Area Dem.

Luigi Luminati