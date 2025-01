Controlli a tappeto sulle strade dell’entroterra. Scovata una Ape Piaggio senza targa

Decine di mezzi controllati sabato pomeriggio dai carabinieri e dalla polizia locale a Borgo Massano di Montecalvo in Foglia. Durante l’operazione è stata sequestrata un’Ape Piaggio irregolare a girare sulle strade. Il servizio di controllo, un’operazione coordinata, ha visto sul posto i carabinieri dellla stazione Tavoleto con il maresciallo maggiore Alfredo Severini, i carabinieri cinofili e la Polizia locale associata di Urbino, Petriano, Sassocorvaro Auditore e Montecalvo in Foglia con sistemi di controllo targhe per verificare se i mezzi erano segnalati o rubati.

Nel dettaglio l’obiettivo dell’operazione è stato di verificare l’uso di alcol e droghe alla guida, anche in considerazione del nuovo codice della strada. Tra automobili, motocicli e vari mezzi fermati ad essere risultata irregolare è stata una Ape sprovvista sia di targa che di revisione e assicurazione. Il mezzo è stato sottoposto sotto sequestro mentre il proprietario è stato sanzionato.

"La stazione dei carabinieri di Tavoleto è un punto di riferimento fondamentale per il territorio di Montecalvo in Foglia e le zone limitrofe. Sempre presenti sul territorio a tutela della sicurezza della collettività. L’attività di sabato pomeriggio svolta in sinergia anche con la nostra Polizia locale che dal 2020 è in forma associata col Comune di Urbino è il frutto della sinergia presente nel territorio – il commento del sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli –. La collaborazione fra le forze dell’ordine presenti nel territorio è un valore aggiunto che aumenta la prevenzione e la sicurezza sulla strada. A loro va un particolare ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente", conclude Paganelli.