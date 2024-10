Crespini attacca: "Il Comune mente sull’Università"

La lista civica Futura vuole risposte sul Petriccio e sulla gestione del bar dello stadio Montefeltro. "Gambini non dice la verità e dimostra una gestione superficiale, approssimativa e personalistica della cosa pubblica. Quella del Petriccio è una storia in piedi da molti anni e che ancora non si è conclusa. Il Comune è uno dei proprietari dell’area nella quale l’Università di Urbino vuole costruire la nuova sede di Scienze motorie. In cambio di parte di questa area, l’accordo preliminare venne registrato il 7 luglio scorso con l’Università, il Comune si obbliga a cedere a titolo di permuta tutti i terreni edificabili della zona del Petriccio. Di contro UniUrb si obbliga a cedere a titolo di permuta i terreni e gli edifici del parco di Pallino e della Sogesta. L’atto definitivo verrà stipulato entro un anno dalla data del preliminare oppure entro 90 giorni dall’approvazione del piano particolareggiato che ancora non è stato presentato dall’Università. Dunque il contratto ad oggi non c’è. Nella seduta del 30 settembre è stata portata una variazione di bilancio nella quale è stata inserita l’azione 5638 con la quale si mette come incassato la cifra di 83.410,40 euro relativi agli ipotetici affitti dei terreni del parco di Pallino che ancora non sono di proprietà del Comune".

"Il sindaco ha parlato di questo in Consiglio comunale e dice: "Convocheremo la Commissione Lavori pubblici per valutare la richiesta dell’Università di affidamento di tutto il Bocciodromo; in quell’occasione conto di illustrare anche i passaggi realizzati in merito alla permuta del Petriccio. Ho parlato anche con il rettore e non possiamo permettere che si dica che siano stati fatti degli atti illegittimi. Su richiesta dell’Università abbiamo sottoscritto un preliminare di permuta, che posticipa solamente di 12 mesi l’atto definitivo, per questioni tecniche. Anche per i terreni di Pallino e Sogesta è tutto regolare, infatti l’Università girera gli affitti dalla data dell’atto, maggio 2022, come da accordo sottoscritto e approvato dal Consiglio comunale e dal Cda dell’Università, che dava a entrambi gli enti il possesso immediato e irrevocabile dei beni". .

Attacca Francesca Crespini di Futura: "La situazione del bar dello Stadio è altrettanto grave. Da due anni è stato aperto un bar senza contratto e quindi è una struttura abusiva e noi cittadini stiamo pagando le utenze dal momento che senza un contratto non si possono aprire, a proprio nome, le utenze. Eppure il bar che ora è anche ristorante, è in funzione da settembre 2022. Hanno inserito anche questo nella variazione di Bilancio, ma questa è una toppa che non elimina l’abuso compiuto. Inoltre con l’utilizzo abusivo di questo locale, i gestori stanno correndo dei grossi rischi. Dilettanti allo sbaraglio. E c’è dell’altro altro, come la costruzione della palestra di Schieti con assegnazione diretta per 990 mila euro alla ditta Paganelli". Risponde il sindaco: "Per la palestra di Schieti la gara d’appalto è andata deserta. Quindi, secondo normativa, l’ufficio ha proceduto con l’affidamento diretto. Per il bar, non c’è niente di abusivo. Si è presentata solamente l’Urbino Calcio col contratto che non è stato redatto immediatamente, ma successivamente". Dice Crespini: "Si sospenda la variazione di bilancio".

Francesco Pierucci