’Crisi di nervi’ va in scena al teatro Rossini. Un grande scrittore per tre atti unici

Un grande scrittore per tre imperdibili atti unici, un regista di primo livello ed una compagnia di attori superbi. Di più non si poteva chiedere per "Crisi di nervi" di Anton Cechov, inserito nel cartellone della stagione di Amat con la regia del grande Peter Stein ed in scena da giovedì prossimo al 2 febbraio al Teatro Rossini.

Lo spettacolo è già approdato nelle Marche ed è ora in scena al Teatro Velluti di Corridonia da dove si muoverà per poi approdare a Jesi e poi, come detto, a Pesaro. Sul palco Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno in questi tre atti unici di in cui Peter Stein torna ad uno dei suoi autori di riferimento. Stein, al quale è andato per questo spettacolo il prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024 come "Migliore regia", ha scelto per questo allestimento L’orso, I danni del tabacco, Domanda di matrimonio che lo stesso Cechov non ancora trentenne definiva "scherzi scenici".

Lo spettacolo, coprodotto da Tieffe Teatro Milano e Teatro Biondo Palermo, "conterrà tutti gli elementi che caratterizzano le opere del grande Maestro a cura dei suoi collaboratori più fidati, Ferdinand Woegerbauer per le scene e Anna Maria Heinreich per i costumi, oltre le luci di Andrea Violato. A Pesaro il 1 febbraio alle ore 16 presso la Sala della Repubblica la compagnia incontrerà il pubblico. Informazioni: Pesaro 0721 387621. Inizio spettacoli: ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.

C. Sal.