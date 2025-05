"Per le attività serve tolleranza"

Credo che ci voglia tolleranza da parte dei residenti nei confronti degli imprenditori e degli artigiani che in questi mesi di bella stagione cercano di valorizzare al massimo la bellezza del centro storico organizzando iniziative e arredando con ombrelloni e tavolini gli esterni dei propri locali. La concessione degli spazi pubblici è temporanea: si tratta di pochi mesi che però possono fare la differenza in termini di vivibilità del centro storico e in termini di accoglienza turistica. Credo che ci voglia un po’ di tolleranza da parte dei residenti anche perché dalla ricchezza generata dalle attività ne beneficiano, a cascata, anche i cittadini.