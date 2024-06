Dallasta e Minardi entrano in Regione

Andrea Biancani aveva ha un tifoso speciale a Fano: Renato Claudio Minardi. Luca Serfilippi aveva un tifoso speciale a Pesaro: Giovanni Dallasta. Emtrambi, Minardi e Dallasta, ieri hanno brindato all’ingresso in consiglio regionale dopo le vittorie dei due candidati sindaci, che dovranno cedere il loro posto nell’assemblea regionale ai primi dei non eletti. Nelle elezioni del settembre del 2020, Minardi arrivò terzo nella classifica delle preferenze del Pd, Dallasta quarto in quella della Lega. Ora dunque tocca a loro.