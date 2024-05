Danilo Mariotti dirige l’orchestra. Così rivivono i piatti rossiniani

Con il talento e l’eleganza del grande cuoco, Danilo Mariotti si accinge a mettere mano allo spartito rossiniano per una serata indimenticabile dedicata al "Cigno" nell’ambito del Grof, il Gioachino rossini opera food che vuole riportare a tavola l’autentica cucina rossiniana: un piatto autografo del celebre compositore e altri a lui ispirati. Per la ventina di fortunati che vorranno prenotarsi al ristorante Ponente di Urbino in via Fontespino 11 (adesioni allo 0722 369068) per la serata di oggi, ci sarà un menù d’eccezione accompagnato da grandi vini: piccolo assaggio dii benvenuto, quindi asparagi e parmigiano e carciofo alla Zelmira. Non inganni l’apparente semplicità: non sono antipasti banali, Danilo è capace di stupire con poco e sa farlo lavorando una materia prima eccellente e che valorizza le tipicità del territorio, come nello spirito del progetto "Dalla vigna alla tavola", ideato dalla Regione per promuovere l’enoturismo e abbinare le tipicità locali a grandi vini. Un compito più facile se, ad esempio, il tartufo va a farcire il maccherone alla Rossini assieme al prosciutto, al fegato grasso d’oca e alla cremosa bascianella. E’ questo il piatto principe della prima edizione del Grof, uno dei sette autografati da Rossini.

A questo piatto seguiranno i tournedos, ovvero i medaglioni di filetto di manzo con tartufo, fegato grasso e madera, altro piatto integralmente rossiniano che Danilo ha voluto aggiungere al suo menù. Il quale si concluderà con due dolci note: la barbajada (caffé e cioccolato che Rossini gustò a Napoli durante il suo soggiorno in qualità di direttore del teatro San Carlo dal 1815 al 1821) e la torta Guglielmo Tell.

In abbinamento grandi vini: il Futurae Pas Dosè Metodo Classico Millesimato dell’azienda agricola Podere Vittoria, il Castjio Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico, dell’azienda agricola Casaleta, il Silver 31 Giorni Sangiovese e Montepulciano Bio dell’azienda agricola Giordano Galiardi.

d. e.