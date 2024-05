Dedicata a Felix Mendelssohn. Guida all’ascolto con Mario Totaro

Domenica alle 18 alla Chiesa della Annunziata secondo incontro della rassegna Guida all’ascolto - promossa dalla Filarmonica Gioachino Rossini con il Comune di Pesaro, in collaborazione con AMAT, Regione Marche e il sostegno di Sistemi Klein -, condotto dal M° Mario Totaro, nel contesto dell’edizione 2024 che è dedicata a I primi Romantici. Questo secondo appuntamento è dedicato al compositore tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo 1809 – Lipsia 1847). Secondo Robert Schumann “Mendelssohn è il Mozart del nostro momento storico, il più brillante dei musicisti, quello che ha individuato più chiaramente le contraddizioni dell’epoca e il primo che le ha riconciliate fra loro”.

In Felix Mendelssohn classicismo e romanticismo si integrano e si compenetrano in una simbiosi ideale. Egli riesce a essere fantasioso e fiabesco (con un’espressività genuinamente romantica) pur restando legato saldamente agli ideali e alle regole della classicità. Questa sua aderenza incrollabile all’estetica classica gli attirò spesso delle critiche (si è parlato di “conservatorismo” e addirittura di “accademismo”), nel suo caso del tutto immotivate perché Felix fu un musicista molto più innovativo di quanto si pensi. Una parte di questo incontro sarà dedicata alla sorella maggiore di Felix, Fanny, compositrice di assoluto rilievo purtroppo rimasta in ombra a causa delle consuetudini dell’epoca, che impedivano alle donne l’esercizio pubblico di quella professione.