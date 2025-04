Derby Under 17: Vuelle Pesaro supera Virtus Bologna e consolida il primato

Non è mai una sfida banale il derby tra Vuelle e Virtus Bologna, per di più se a dividere le due squadre c’è appena una vittoria e i bolognesi vogliono vendicare la sconfitta dell’andata subìta a casa propria. Il risultato è stata una bella partita, combattuta e tesa per i lunghi tratti finali, che ha visto i pesaresi Under 17 trovare il guizzo per vincere la gara 69-61, confermando il primo posto a tre giornate dal termine.

Il match parte con una Vuelle molto bloccata: i pesaresi sentono la partita e partono 0-8, prima di sbloccarsi dalla lunetta, rimanendo a contatto ed evitando la fuga bolognese. La prima vera reazione la danno i cambi che entrano dalla panchina all’inizio del 2° quarto, che sull’11-18 confezionano un 10-0 di parziale trascinati da Diego Pegoli per il primo vantaggio, prima che la gara si stabilizzi e si arrivi all’intervallo sul 30-28. La ripresa coincide con la spallata dei biancorossi, che trovano il fondo della retina da tre punti toccando il primo +10 della serata; ma la Virtus è dura a morire e con qualche invenzione resta aggrappata sul -9 fino al ‘30 prima di aggredire il primo minuto e mezzo dell’ultimo quarto e con un break di 8-0 raggiungere il -1. Dopo il time-out la Vuelle di Giovanni Luminati si ricompone e risponde a tono per tornare sopra la doppia cifra, ribattendo colpo su colpo ai canestri delle V nere. Sul +5 a due minuti dalla fine, Leonardi e Selvatici confezionano un 6-0 per chiudere il conto. Con questa vittoria Pesaro mantiene i due punti di vantaggio su Jesi e allunga su Bologna. Prossimo impegno mercoledì 30 aprile a Livorno.

Rimanendo in under 17 eccellenza, nella Coppa Regionale passa il turno e approda ai quarti il Bramante, che batte in casa Pontevecchio Perugia 80-55 dopo aver già vinto l’andata, mentre cadono in trasferta sia l’Italservice Loreto che il Basket Giovane salutando così la propria stagione. In under 19 Gold sconfitta per la Delfino nel big-match per il primo posto a Porto Sant’Elpidio 78-73; i pesaresi ora, con una partita in meno, si trovano al secondo posto a pari merito con Jesi, ma hanno lo scontro diretto a favore con entrambe. Una partita sotto c’è poi il Bramante, vincente in casa 73-68 su Recanati e agganciato al treno dei migliori. Con quattro giornate ancora da disputare e la sfida di lunedì tra Jesi e Sant’Elpidio, tutto è ancora aperto. Le prime tre classificate avranno accesso alle Conference di qualificazione alle Finali Nazionali.

l.s.