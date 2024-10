"Diavoli", dal romanzo di Paolo Nori il caos dell’esistenza

Giunge oggi alle 21 al Pac di Pesaro in via Ciro Menotti, "Diavoli", monologo comico tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Nori (Einaudi 2001) e interpretato da Oscar Genovese, regia di Giampiero Solari. Il monologo rispetta l’originale linguaggio colloquiale del romanzo, dal registro apparentemente simile a un flusso di coscienza alla Joyce. La scena si svolge all’interno dell’appartamento dello scrittore, caotico come il suo stato mentale, pieno di oggetti e libri, tra cui l’immancabile dizionario. Il Pac è il nuovo spazio polivalente curato da Paola Galassi e Giampiero Solari. Info. 348 7809978.