Difficilmente andrà nei ristoranti cittadini

Per i ristoratori locali non sarà una grande festa, perché il gruppo più stretto dei collaboratori, e cioè quelli che sono sempre a contatto con Jovanotti, difficilmente entreranno in massa dentro qualche locale della riviera a far baldoria. Questo perché il cantante, che ha subìto un grave incidente a Santo Domingo, quando va al ristorante non segue lo stile Pavarotti: non mangia piazza, non tocca carboidrati e nemmeno la carne. Moltissima attenzione perché questo tour di concerti arriva dopo un anno di stop dovuto ad un incidente avuto in bici mentre era in vacanza a Santo Domingo. Fratturato femore e una spalla, è stato sottoposto anche a due operazioni.