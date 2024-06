Discarica a Riceci, sit in in Regione: "Zero impianti. E il vincolo arriverà"

Si è tenuto ieri mattina, di fronte alla sede della Regione Marche, un sit-in di cittadini organizzato dai comitati di Marea Verde per protestare contro la realizzazione della discarica di Riceci. Pur in assenza dell’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, che si trovava a Roma al Ministero per discutere di una crisi aziendale che sta colpendo una realtà marchigiana, i manifestanti sono stati accolti dai suoi uffici, in particolare da Massimo Sbriscia, dirigente del settore Fonti energetiche e da Maria Cristina Borocci, dirigente del settore Urbanistica. "I manifestanti hanno chiesto chiarimenti riguardo l’esito della richiesta presentata dal Comune di Petriano il 22 dicembre 2023, riguardo l’apposizione di un vincolo a tutela del paesaggio della zona di Riceci – spiega Stefano Aguzzi -. Come già spiegato la richiesta è stata accolta dagli uffici competenti. L’istruttoria della pratica è in corso e attende il parere della Soprintendenza per procedere alla convocazione della prossima riunione. È stato specificato che la questione della discarica di Riceci procede su una strada parallela a quella del vincolo – aggiunge -. Se, infatti, la proposta di apposizione di un vincolo appartiene a un iter necessariamente lungo, la questione della discarica è, invece, prontamente risolta grazie al Piano regionale dei rifiuti che stabilisce i criteri localizzativi secondo cui la realizzazione di una discarica non è autorizzabile nell’area di Riceci". L’assessore aggiunge: "Facendo seguito alle perplessità del comitato sulla questione rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non – dice – il dirigente ne ha chiarito le differenze alla luce della normativa prevista dal Piano regionale. Si è parlato poi anche dei vari attori coinvolti in questa vicenda". Secondo l’assessore Aguzzi "dopo un fruttuoso confronto – annuncia - la riunione si è conclusa con successo, avendo informato e chiarito i dubbi dei cittadini sulle attività che la Regione sta portando avanti per tutelare il territorio ed evitare la realizzazione della discarica".

ali.mu.