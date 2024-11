‘Do risèd in piazza’:. La Piccola Ribalta sul palco della Biosfera

Nuova domenica, nuova compagnia teatrale pronta a salire sul palco della Biosfera per "Teatro in Piazza": il 10 novembre, alle ore 17.30, sarà la volta dello spettacolo “Do risèd in piazza…!” de La Piccola Ribalta, seconda delle compagnie amatoriali protagoniste della rassegna promossa dal Comune di Pesaro. Gratuito e aperto a tutti, lo spettacolo porterà sul palco "un po’ di sano divertimento", assicura il presidente Blisser Genga, in attesa della 25ª edizione de “La piccola stagione 2024/25”, storica stagione teatrale de La Piccola Ribalta. Ecci i protagonisti: Massimo Bontempi, Massimo Cimini, Stefano Gennari, Maruska Palazzi e Alberto Rosati.