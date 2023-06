Donne e democrazia, arriva Rosy Bindi Si presenta il libro di Ernesto Preziosi

Oggi, alle ore 21.00 nella sala consiliare del Comune di Pesaro, Rosy Bindi interverrà sul tema “Donne e democrazia” in occasione dell’uscita del libro di Ernesto Preziosi (foto con papa Francesco), "Armida Barelli. Il lungo viaggio delle donne verso la partecipazione democratica" (Edizioni Ave). Il tema richiama un passaggio decisivo della Repubblica: il diritto al voto delle donne esercitato per la prima volta nelle amministrative e in occasione del voto per la Costituente e per il referendum istituzionale del 2 giugno ’46. Il volume ricostruisce la storia del percorso degli anni ‘20 e ‘30 che portò alla maturazione della soggettività femminile.