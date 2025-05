E il 13 giugno la libreria Coop si trasferisce in via Branca

"Librerie Coop" trasloca in via Branca. Dopo 15 anni passati in Corso XI settembre, la libreria con il logo disegnato da Albe Steiner approda nel grande negozio, su due piani, di via Branca, al civico 69, dove pochi mesi fa aveva sede la catena d’abbigliamento “Take Off“. "Per l’inaugurazione che sarà il 13 giugno inviteremo un autore importante – osserva Nicoletta Bencivenni, direttore generale Librerie Coop. Quali novità attendersi? "La nuova dislocazione ci ha permesso di ripensare la libreria. Certamente ci sarà uno spazio capace di accogliere iniziative aperte al pubblico per promuovere eventi culturali, incontri con gli autori e approfondimenti. Tra i settori nuovi ci sarà quello dedicato alla narrativa per adolescenti. Oggi in Italia sono loro i lettori forti". Grazie al passaparola su Tik Tok i giovani si consigliano romanzi i cui titoli diventano dei best seller nazionali.

Solidea Vitali Rosati