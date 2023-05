E la Lega scomoda perfino Cenerentola per lo stralcio al Prg

Da variante Centinarola a variante Cenerentola. Così l’ha ribattezzata la Lega "per l’abitudine di essere portata in consiglio comunale (6 volte ndr) come ultimo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale e poi essere ritirata o inevasa con la precipitosa fuga dei consiglieri di maggioranza che fanno mancare il numero legale e provocano la chiusura della seduta consiliare". Per il segretario Brandoni (foto) e il vice presidente della commissione Urbanistica Ilari la variante "non sarà più riproposta in consiglio comune ma inserita nel Prg. Vedremo se i consiglieri comunali di maggioranza contrari alla variante troveranno il coraggio di pretenderne lo stralcio anche dal Prg, oppure considereranno sufficiente la pubblica ma tardiva denuncia".