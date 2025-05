"E non si fanno solo le barche"

"E’ la prima volta che entro al Cantiere navale Rossini – dice Martina Mencaccini -. Ho visto che era in programma questa bella iniziativa e ho pensato che fosse l’occasione per conoscere meglio il mondo delle barche e soprattutto il cantiere navale della mia città. Quindi ho effettuato la visita guidata e devo dire che è stata interessantissima, perché ho scoperto un sacco di cose che non conoscevo di questa realtà. Pensavo che qui si costruissero soltanto barche, invece ci hanno spiegato che fanno anche attività di manutenzione e tante altre cose molto interessanti. Io non sono una appassionata, ma mi sembrava bello venire a conoscere da vicino questo mondo, anche attraverso una visita guidata. Sono fiera che nella mia città ci sia una realtà come questa".