E Pucciarelli tiene alto il valore del gruppo: "Mancato il cinismo, ora ci vuole la mente libera"

"Siamo stati bravi, anche in parità numerica, a tenere il passo di un Pescara molto qualitativo. A mio parere potevamo però sfruttare meglio la superiorità dimostrandoci più cinici nel concretizzare le tante occasioni create sul 2-1 così da poter chiudere la partita".

A parlare un Pucciarelli che dopo la solita gara di spessore, impreziosita anche dalla prima rete stagionale, dimostra lucidità ed esperienza anche ai microfoni del post partita. Con un occhio critico individua infatti ciò che è mancato alla Vis per tornare da Pescara con i tre punti: "Eravamo consapevoli della loro forza su palla inattiva e nella circostanza del secondo gol abruzzese siamo stati un po’ ingenui. Il mancato successo da oltre un mese è stato un aspetto che ha indubbiamente influito sul risultato di quest’ultima gara. Vincere infatti aiuta a vincere e noi desideriamo riprendere al più presto questo trend. Se fossimo arrivati in un periodo migliore alla partita contro il Pescara, a mio parere, avremmo potuto averne la meglio. All’andata, per esempio, nonostante avessimo sofferto di più e creato meno ne eravamo comunque usciti vincitori".

Il giudizio sulla stagione tuttavia non cambia: "Dobbiamo essere orgogliosi del nostro percorso non scordandoci da dove eravamo partiti e quali erano gli obbiettivi ad inizio stagione. Nel playout dello scorso anno siamo stati fino all’ultimo secondo ad un passo dalla serie D e in avvio di questo campionato l’obbiettivo era quello di ottenere una salvezza tranquilla. Nonostante ciò credo che sarebbe bastato poco per essere ancora più in alto in classifica".

Lo sguardo si sposta poi sugli obbiettivi futuri: "Vogliamo arrivare ai playoff con entusiasmo, consapevoli di poter mettere in difficoltà tante squadre. Dobbiamo affrontarli con la giusta serenità, mostrando la nostra consueta compattezza di squadra. Credo che arrivarci con la mente libera possa aiutare ad avere la meglio, soprattutto nelle partite ad eliminazione diretta. Tuttavia anche in quest’ultimo periodo abbiamo sempre disputato delle ottime prestazioni alle quali è mancato soltanto il successo".

Spazio poi ad un dolce ricordo del passato, rimasto indelebile nel cuore di Pucciarelli: "Ho vissuto l’esperienza di Pescara in un anno particolare come quello del Covid. Tornare in questa città è sempre una grandissima emozione. Quella contro i biancoazzurri, del resto, non è mai una partita come le altre, mi rende più teso del solito. Quando ritorno il clima sugli spalti è incredibile come sempre. Non finirò mai di portare rispetto ad un Pescara che anche quest’ anno, affidandosi ad un mister come Baldini, che nell’ arco della sua carriera ha sbagliato veramente poco, sta facendo bene".

Lorenzo Mazzanti