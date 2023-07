Ecco la scuola che ’abbraccia il sole’ Nido e infanzia pronti nel 2025

E’ stato consegnato ieri un altro appalto. Si tratta del cantiere del Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni, un abbattimento totale con ricostruzione. La ditta Tagliabracci costruzioni di Pesaro ha vinto l’appalto con un ribasso dell’11%. Il costo complessivo dell’operazione è di 3,7 milioni (fondi Pnrr) per trasformare l’edificio di Soria in una struttura all’avanguardia e sostenibile. "L’istituto scolastico si articolerà – dice l’assessore al Fare, Riccardo Pozzi – in un polo 0-6 anni con un nido (per 30 bambini) e in una scuola per l’infanzia con 5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni". "Da ieri – aggiunge l’assessore – la ditta Tagliabracci costruzioni è entrata in possesso del cantiere, mentre la direzione lavori verrà seguita internamente dal Comune di Pesaro, con il servizio Nuove Opere". Il fabbricato, che era sede della scuola per l’infazia “Skarabocchio“, verrà completamente demolito tra fine di agosto e settembre. "Per poi essere ricostruito e completato entro gennaio 2025. L’edificio sarà “nZeb“ e altamente sostenibile, avrà una forma – dice l’assessore Riccardo Pozzi – che "abbraccia il sole" per consentire alla luce naturale di illuminare tutte le sezioni nella stessa misura e avrà grandi aree coperte per il gioco all’aperto. Il piano terra, che accoglierà le cinque sezioni della scuola dell’infanzia (4 rivolte a sud, 1 ad ovest, la cucina, gli uffici e la mensa a nord-ovest) e il nido 0-3 (articolato sul fronte est difronte al giardino), si svilupperà attorno a un grande salone centrale polifunzionale, che avrà ampie vetrate e lucernari apribili". La scuola avrà anche due ingressi pedonali, quello principale in via Rigoni e un altro in via Gennari, dove è previsto il nuovo parcheggio da 15 posti di cui 2 riservati alle persone con disabilità.

"Grande attenzione anche per i materiali utilizzati – aggiunge il Comune – , in primis il legno, adottato come materiale strutturale, al comfort acustico, garantito dai pannelli fonoassorbenti in fibra di legno mineralizzata, e termico, determinato anche dai colori usati, la cui scelta permette di modificare la temperatura percepita in una stanza". "Con il polo di via Rigoni Pesaro si arricchirà di una nuova struttura scolastica da “Oscar“ della sostenibilità – ribadisce l’assessora alla Crescita Camilla Murgia –, un edificio al top dell’efficientamento energetico. Un luogo all’avanguardia e sicuro per far crescere i bambini". Fino al completamento dei lavori in via Rigoni la scuola dell’infanzia Skarabocchio si sposterà in viale Trieste 391, in un edificio di proprietà dell’Arcidiocesi che ha già accolto gli studenti del liceo Mamiani.

Luigi Luminati