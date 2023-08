"Eduardo e Cristina", si comincia oggi con la diretta su Rai 5

Il Rossini Opera Festival (11- 23 agosto) al via oggi con tre opere: ("Eduardo e Cristina", "Adelaide di Borgogna" e "Aureliano in Palmira"), due Cantate di rarissima esecuzione (quella non rossiniana per Maria Malibran e quella per Pio IX, entrambe mai eseguite al festival). E poi il Viaggio a Reims; i concerti lirico-sinfonici e belcantistici e la Petite messe solennelle finale. Ad inaugurare stasera il Rof (ore 20 alla Vitrifrigo Arena, diretta tv su Rai5), la nuova produzione di "Eduardo e Cristina", ultima opera del catalogo ufficiale rossiniano non ancora eseguita al festival, che sarà presentata in prima esecuzione assoluta nell’edizione critica della Fondazione Rossini. Repliche il 14, 17 e 20 agosto. Domani Aureliano in Palmira con George Petrou a dirigere l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna nella ripresa dello spettacolo ideato per il Rof 2014 da Mario Martone.

La produzione, con le scene di Sergio Tramonti, i costumi di Ursula Patzak e le luci di Pasquale Mari. Ancora alla Vitrifrigo Arena domenica debutta "Adelaide di Borgogna", seconda nuova produzione, diretta da Francesco Lanzillotta alla testa dell’Orchestra della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso. La regia è affidata ad Arnaud Bernard, anche lui alla prima regia pesarese, con le scene di Alessandro Camera, i costumi di Maria Carla Ricotti e le luci di Fiammetta Baldiserri. Accanto alle tre opere (16 e 18 agosto alle 11) al Teatro Sperimentale Il viaggio a Reims con gli allievi dell’Accademia Zedda.

Allo Sperimentale i concerti: il 14 agosto la Cantata in morte di M.F. Malibran presentata nella sezione Rossinimania, con Diego Ceretta a dirigere la Filarmonica Rossini, il Coro del Teatro della Fortuna e un cast composto da Lyaila Alamanova, Giuliana Gianfaldoni, Shachar Lavi, Dave Moncaco, Giorgi Manoshvili e Michael Mofidian. Il 15 agosto sarà il turno della rossiniana Cantata in onore del Sommo Pontefice Pio IX , con Christopher Franklin alla testa della Filarmonica Rossini e il Coro Ventidio Basso. Le voci sono quelle di Pietro Adaíni, Marina Monzó, Michael Mofidian e Antonio Garés. Seguiranno i Concerti lirico-sinfonici, con Rosa Feola e l’Orchestra Sinfonica Rossini diretta da Sesto Quatrini (17 agosto) e Maria Kataeva e la Filarmonica Rossini diretta da Marco Mencoboni (20 agosto), tutti alle 15.30. Ed ancora i Concerti di Belcanto con Teresa Iervolino (19 agosto), Enea Scala (21 agosto) e Anastasia Bartoli (22 agosto), tutti alle 16.

A chiudere il Festival, il 23 agosto alla Vitrifrigo Arena, la Petite Messe Solennelle con Michele Mariotti sul podio dell’Orchestra Rai e il Coro Ventidio Basso. Nel cast, Rosa Feola, Vasilisa Berzhanskaya, Dmitry Korchak e Giorgi Manoshvili. Concerto videotrasmesso in Piazza del Popolo.

c.sal.