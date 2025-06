Espressione e libertà di vita. Installazione ai vecchi lavatoi

Dal 7 al 29 giugno, i vecchi lavatoi di Fermignano ospitano "Ofelia vuole solo cantare", installazione dell’artista Leonarda Faggi, visitabile il venerdì, sabato e domenica (ore 10–12.30 e 16.30–19). Il progetto, ispirato a Ofelia nell’Amleto di Shakespeare e dedicato all’artista Pippa Bacca, nasce come riflessione sul diritto all’espressione personale. "Volevo parlare della libertà di esprimersi – racconta l’autrice Leonarda Faggi – partendo da un breve testo che poi si è trasformato in un’opera visiva. Col tempo, l’idea si è evoluta in qualcosa di condiviso, che potesse dar voce alle donne e contribuire a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Ho pensato di realizzare questo progetto ai vecchi lavatoi pubblici perché, oltre a essere bellissimi, sono simbolo di comunità femminile e poi c’è l’acqua, che rappresenta vita, essenza e uguaglianza". L’artista ha anche realizzato delle cartoline con una delle sue foto artistiche accompagnate dal testo che su Ofelia per raccogliere fondi da devolvere all’associazione Percorso Donna di Pesaro. "Sostenere progetti come ‘Ofelia vuole solo cantare’ significa dare spazio a voci che troppo spesso restano inascoltate – spiega Monica Scaramucci, assessore alle pari opportunità di Fermignano – L’opera di Leonarda Faggi ci invita a riflettere". L’inaugurazione è prevista sabato 7 giugno alle 17, mentre domenica 29 giugno si terrà il finissage.

Valentina Damiani