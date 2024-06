Fabbri para tre rigori, Apecchio va in paradiso

VIRIDISSIMA APECCHIO

4

CSI DELFINO FANO

1

(dopo calci di rigore)

VIRIDISSIMA APECCHIO: Fabbri, Vernarecci (16’ sts Aboh), Braccalenti, Scardacchi, Ruci, Mattiacci (7’ pts Bernardini), Materni (22’ st Pierotti), El Karouachia, Salciccia (40’ st Rossi), Fraternali (5’ st Mouaoui), Fall. All. Lulli

CSI DELFINO FANO: Santini, Gargiulo (28’ st Rossi), Marangoni, Ceccacci (16’ sts Cutini), Vichi, Martinelli, Sanchioni, Bellocchi (3’ pts Policaro), Ciacci, Agostini (3’ pts Caso), Galdenzi (13’pts Sorcinelli). All. Vitelli

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 25’ pt autorete Braccalenti, 27’ st Mouaoui (rig.).

La Viridissima Apecchio sale in Prima categoria dopo 120 tiratissimi e combattutissimi minuti di gara e l’epilogo dei calci di rigore. Avvio più determinato degli apecchiesi che tengono la Delfino nella propria metà campo e cercano di rendersi pericolosi soprattutto dalle fasce. Fanesi che riescono ad imbastire qualche ripartenza e su una di esse, innescata da un lungo lancio di Galdenzi, Sanchioni dalla destra supera il diretto avversario e mette in mezzo una palla radente sulla quale si avventano l’estremo Fabbri e il compagno Verrnarecci. La sfera carambola tra i due e finisce in fondo alla rete. Viridissima che organizza la reazione e al 35’ Salsiccia da buona posizione colpisce alto di testa.

Nella ripresa dopo pochi minuti il cambio che si rivelerà decisivo. Mouaoui prende il posto di Fraternali e dalla destra impensierisce più volte la retroguardia fanese. Su una di queste incursioni è bravo a procurarsi e realizzare il rigore del pareggio. Ristabilita la parità le squadre si affrontano a viso aperto e la fatica inizia a farsi sentire. Fanesi più pericolosi con un tiro di Galdenzi che lambisce la traversa ed una punizione di Ciacci che dà l’illusione del gol. L’Apecchio cerca di servire gli attaccanti centrali dalle fasce ma Santini e compagni fanno sempre buona guardia. Si arriva ai rigori dove il portiere Fabbri diventa protagonista neutralizzando i primi tre tiri avversari mentre i cecchini della Viridissima non sbagliano.