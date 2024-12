Fano Calcio, un test per capire. Sabato l’amichevole col S.Orso

Fermi i campionati per la pausa natalizia, sabato 21 dicembre alle 14,30 allo stadio "Mancini" il Fano Calcio affronta in amichevole il Sant’Orso, altra formazione fanese militante nel campionato di Promozione. Alla luce anche del recente accordo – tramite il Consorzio Fano Sport – per il quale nella prossima stagione il Fano Calcio rileverà il titolo sportivo della società rossoblu, scalando così tre categorie, il test amichevole offre una ghiotta occasione a dirigenti, tecnici e giocatori per valutare alcune scelte che potrebbero essere fatte in previsione della prossima stagione.

La curiosità maggiore sarà quella di capire se la squadra allestita dal diesse Canestrari e dal presidente Mei per il campionato di Terza categoria può reggere il confronto con una formazione di gran lunga superiore e se i giovanissimi che si stanno ben comportando in questa prima fase del torneo hanno le qualità per poter aspirare ad un salto così impegnativo. Il discorso, ovviamente non vale per gente come Nodari, Omiccioni e Bianchi che hanno sul loro curriculum ben altre serie. Il Sant’Orso, che una settimana fa ha cambiato allenatore affidandosi a Claudio Cicerchia, ha pure lui tutto l’interesse a mettersi in mostra nei confronti di quelli che saranno a fine campionato i nuovi proprietari del titolo.

Alma. Ultima con 3 soli punti in 15 gare al termine dell’andata, l’Alma Juventus è ancora nel mirino dei tifosi fanesi. I Panthers hanno comunicato che "anche nel girone di ritorno proseguiranno la loro protesta contro questa assurda situazione sulla pelle dell’AJF continuando a presenziare all’esterno degli stadi dove giocherà la nostra maglia granata in trasferta, almeno fino a quando non avverrà un difficile, ma da noi sperato, cambio societario a salvaguardia a salvaguardia della nostra storia ultracentenaria". sil.cla.