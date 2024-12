Ferie di Natale: taglio ai tempi per i passaporti

Si riducono i tempi di attesa per il rilascio del passaporto. "La nuova organizzazione delle modalità di prenotazione – si legge in una nota della Questura - ha portato all’eccellente risultato di poter ottenere i passaporti sia a chi si era prenotato da tempo, sia a chi ha presentato istanza nell’anno in corso, riducendo progressivamente i tempi di attesa. Al fine di non vanificare il notevole sforzo posto in essere e di ridurre ulteriormente i tempi di attesa, è necessaria la collaborazione dei cittadini poiché, giornalmente non si presentano all’appuntamento circa il 15 per cento degli utenti prenotati, occupando posti che potrebbero essere resi disponibili ad altri cittadini, togliendo di fatto la possibilità ad altri di prenotarsi. Si confida pertanto in un maggiore senso civico: è possibile cancellare l’appuntamento direttamente dall’Agenda dove è avvenuta la registrazione, permettendo ad altri di prenotarsi e di trovare sempre più posti disponibili per tutti in tempi brevi. Attualmente è possibile prenotarsi sulle Agende on line con appuntamenti disponibili anche il giorno seguente, al massimo entro i successivi quindici giorni, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso vi era una attesa di circa un anno. Il notevole sforzo posto in essere ha consentito di stampare, alla data del 30 novembre, 20.814 passaporti con un aumento del 27,03 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 in cui sono stati stampati 16.385 passaporti, aumento le cui previsioni per la fine dell’anno sono del 34,21per cento. Un ringraziamento particolare va agli studenti del Liceo Mamiani e del Liceo Marconi di Pesaro che hanno scelto di svolgere un periodo di formazione presso l’Ufficio Passaporti della Questura, prestando la loro preziosa collaborazione e contribuendo all’abbattimento dei tempi di rilascio".