Festa del Duca, 400 figuranti per il grande corteo storico

Da ieri la Festa del Duca è entrata nel vivo. Dopo la serata con Aurora Ruffino e Ilvo Diamanti, è oggi la volta della grande rievocazione storica. E quest’anno sarà più imponente che mai. Ci sarà oggi infatti il grande corteo storico per la vittoria della battaglia del Cesano, che riempirà il centro, in direzione di piazza Duca Federico, di oltre 400 figuranti. La corte di Urbino ospiterà infatti le delegazioni di Senigallia, Gradara, Fano Gubbio, San Marino, Perugia, Città di Castello, Sansepolcro, Fossombrone, Fermignano, Piandimeleto, Corinaldo, Apecchio, Piobbico, Mondaino oltre ad una grande delegazione di arcieri proveniente da tutta Italia giunti per i tornei che si tengono nei vari giorni.

Il grande corteo storico festeggerà la Battaglia del Cesano detta anche “La rotta de Senegaglia“ da Giovanni Santi, combattuta nella notte del 12 agosto 1462 tra le truppe della Ducato di Urbino, guidate da Federico da Montefeltro e quelle della Signoria di Rimini, comandate di Sigismondo Malatesta. La grande rievocazione sarà condotta dal giornalista Rai Paolo Notari. Non mancheranno musici e artisti sia ad animare il corteo, che in vari punti della città. Sempre oggi prenderanno vita i due punti spettacolo in piazza Duca Federico e piazza san Francesco. Oltre a tantissimi artisti sparsi per le varie vie del centro: spettacoli per bambini, di magia e burattini, tornei di arcieria, cartomanti, sfilate, spettacoli di acrobazia aerea e immancabile musica storica. gio. vol.