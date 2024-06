Feste finali e comizi in piazza: ecco il calendario

I giorni delle elezioni si avvicinano e il clima si scalda di idee, competizione e dell’entusiasmo dei candidati. Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale. E questa sera il centro storico di Urbino diventerà una vera e propria tribuna politica. Si animerà con i comizi dei tre candidati e le feste dove gli aspiranti sindaci incontreranno gli elettori. Situazione diversa per Maria Francesca Crespini che ha già organizzato un evento conclusivo il 30 maggio e per oggi ha fatto una scelta diversa, salirà solo sul palco: "Non faremo una festa. Non abbiamo le risorse economiche, i partiti a noi non ci danno i soldi. Le risorse le abbiamo tirate fuori, e tante, di tasca nostra, siamo una lista civica", spiega Crespini. Invece Maurizio Gambini ha organizzato un evento al Collegio Raffaello, nel cortile, per incontrare gli elettori dalle 18 con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Federico Scaramucci ospiterà gli elettori in piazza Rinascimento alle 21 con il concerto de “Il diavolo e l’acqua santa“.

I candidati comunque parleranno pubblicamente a tutti. Infatti il pulpito di piazza della Repubblica ospiterà Scaramucci alle 19,30, Gambini alle 21 e Crespini alle 22,30. Questi secondo l’ordine di sorteggio. Dalle 16 alle 19 invece “Liberi per Cambiare“, “Centro destra per Gambini“ e il “Movimento Urbino città Ideale“ esporranno le loro idee, queste le uniche liste che si sono prenotate.

Francesco Pierucci