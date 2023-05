Finanziamenti di favore e mutui sospesi

Servono soldi per ripartire e risollevarsi, e senza perdere tempo. Bper Banca ha fatto sapere ieri, per prima, di essere pronta ad un intervento per "alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo che ha colpito la regione Marche. L’Istituto, si legge in una nota, ha messo a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari per tutte le Marche: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi. Inoltre, sono già state avviate tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo". I tassi che verranno applicati agli importi superiori ai 10mila euro "saranno di favore".