Fiorini Pesaro sempre avanti, Villorba va ko

Teknowoll Rugby Park in festa per la bella vittoria della Fiorini Pesaro Rugby, serie A, con l’Omar Villorba Rugby. I kiwi giallorossi si sono imposti per 33-7 al termine di un match combattuto che i padroni di casa hanno condotto con grinta sin dal primo minuto. Pesaro parte subito in attacco mettendo in campo un bel gioco alla mano, esplora il campo per tutta la sua larghezza e Franco mette a segno una meta a 1’ dal fischio d’inizio (7-0). Villorba riparte in fase offensiva e guadagna una touche sui 20 metri, la difesa pesarese arresta il gioco dei veneti e recupera il possesso della palla riportando il gioco nella metà campo ospite. La difesa veneta non si lascia ingannare e riporta i pesaresi nella loro area. La Fiorini resta in inferiorità a causa di un cartellino giallo a Larrecharte. Villorba continua a pressare la difesa pesarese che non cede e riporta il gioco nei 10 mt veneti. Con una touche sui 5 mt Pesaro imposta la maul e Fusco segna la seconda meta (12-0). Villorba cerca di ripartire ma la Fiorini mantiene il possesso della palla e con una touche da metà campo imposta il suo gioco. Una serie di passaggi consente ai giallorossi di guadagnare metri, Franco recupera la palla e schiaccia in meta (19-0).

Nel secondo tempo Villorba cerca di recuperare terreno. La formazione veneta inizia il parziale in attacco e guadagna una touche sulla linea dei 5 mt, imposta la maul e segna la sua prima meta di giornata (19-7). Pesaro si ritrova di nuovo in inferiorità per un cartellino giallo a Leva. Villorba pressa la difesa giallorossa che non si lascia ingannare, e riporta il gioco nell’area veneta. Con una touche dai 5 metri la Fiorini imposta il suo gioco; una serie di passaggi termina con la meta di Caroli (26-7). Villorba prova a tornare in attacco ma la difesa pesarese respinge indietro i veneti. I kiwi non si accontentano e ripartono in attacco; con un bel gioco alla mano che coinvolge tutta la squadra segnano la quinta meta targata Joubert (33-7).

