Fosso nella tana rossoblù: "Sono affamati di punti"

Il Fossombrone del presidente Nardini oggi andrà a far visita alla Civitanovese. "Andiamo ad affrontare un avversario - spiega l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili (foto) - reduce da un successo esterno (1-3 ad Avezzano) e soprattutto rinforzata dagli arrivi di due giocatori top della categoria, come Capece ed Esposito, quindi ci aspetterà una partita molto tosta in un campo dove ci saranno anche tanti tifosi sugli spalti, per noi sarà un banco di prova molto importante e che ci darà ancora di più quella che dovrà essere la dimensione del nostro campionato, veniamo da una buona struscia positiva di risultati e di prestazioni, obiettivo è di continuare su questa strada, oggi dovremo essere praticamente perfetti su tutti i punti di vista per potere cogliere un risultato positivo". Assenti sicuri: Giunchetti, Pagliari e Fraternali, acciaccati: Podrini, Conti, Broso e Kyeremateng.

"Una partita difficile. - aggiunge il dg Marco Meschini- Oggi bisogna vere le antenne dritte, andiamo su uno stadio storico, non vediamo l’ora di scendere in campo, cercheremo di fare il massimo cercando di limitare quelle che sono i loro punti di forza e cercare di sviluppare al massimo le nostre situazioni". "Andiamo ad affrontare- commenta il diesse Pietro D’Anzi- una squadra affamata di punti, non è partita benissimo ma ha un organico di tutto rispetto e nel quale ha inserito un certo Vittorio Esposito, già protagonista sette giorni fa. Comunque speriamo di riportare a casa un risultato positivo". "È da una decina di stagioni che non si incontrava più la Civitanovese- ricorda alla vigilia della trasferta il tifoso storico del Fossombrone Francesco Tramontana- una società comunque protagonista di tante battaglie contro di noi: la prima nel 1997/98, poi tante sfide in particolare durante l’epoca Bikkembergs, quando ci si contendeva un posto al sole, ossia la supremazia regionale in ‘Eccellenza’".

Cosi in campo. Civitanovese (4-3-3): Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Visciano, Capece, Domizi; Esposito, Brunet, Padovani, A disp: Doello, Franco, Ruggieri, Abbenante, Giandomenico, Toccafondi, Pierfederici, Buonavoglia,Macarof. All. Alfonsi.

Fossombrone (4-3-3): Bianchini; Bianchi, Urso, Camilloni, Procacci,; Amerighi, Conti (Pandolfi R), Bucchi; Maroncelli, Broso (Pandolfi L.), Casolla. A disp. Amici, Riggioni, Tamburini, Roberti, Satalino, Kyeremateng. All. Michele Fucili.

Arbitro Adam Collier (Gallarate), assistenti: Mirco Monaco (Chieti) e Matteo Di Berardino (Teramo).

Amedeo Pisciolini