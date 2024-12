Fossombrone Calcio sfida Ancona: una partita di prestigio allo stadio del Conero

Tante volte in passato – ricorda lo storico e passionato tifoso Francesco Tramontana – il Fossombrone Calcio ha incontrato squadre di Ancona, ma le sfide contro la prima squadra della città dorica risalgono solo ad anni recentissimi. La prima sfida ad Ancona nel 2019/2020, una sconfitta pesante (1-5) nel girone di andata del campionato poi interrotto per la pandemia, poi una doppia sfida nel minitorneo dell’anno successivo, quando addirittura il ‘Fosso’ tra andata e ritorno portò a casa quattro punti dei sei disponibili (2-0 all’andata a Fossombrone e 0-0 al ritorno al ‘Del Conero’).

Tra l’altro si gioca in uno scenario da favola, quello ‘stadio del Conero’ che nella sua storia recente ha anche ospitato due campionati di serie ‘A’ e gli squadroni che albergano nella massima serie. E se anche domenica non ci saranno i protagonisti di quelle stagioni, a ricordarci la nobiltà ed il prestigio degli avversari in tribuna ed in panchina ci saranno di certo Vincenzo Guerini e Massimo Gadda, che della prima promozione in ‘A’ furono rispettivamente il condottiero ed il faro di centrocampo.

"Ci aspetta una partita da una parte di grande difficoltà e dall’altra di grande orgoglio e prestigio nel poterla disputare" - è il commento del mister del Fossombrone Michele Fucili. "Siamo consapevoli del valore dell’Ancona in tutte le sue componenti ma noi dobbiamo pensare solo a giocare al massimo delle nostre possibilità cosa che nelle ultime partite non è avvenuta appieno".

"Non vediamo l’ora di vederla e giocarla", aggiunge il dg Marco Meschini.

Così in campo. Ancona: (3-4-1-2): Bellucci; Boccardi, Codromaz, Rovinelli; Bugari; Sare, Gulinatti, Pecci; Belcastro; Martinello, Amadori. A disp.: Bianchi, Ramires, Useini, Sambou, Marino, Savor. All. Gadda.

Fossombrone (4-4-2): Amici; Tamburini, Urso, Camilloni, Procacci; Amerighi, Conti, Pandolfi L., Pandolfi R.; Kyeremateng, Casolla. A disp. Bianchini, Satalino, Riggioni, Fraternali, Podrini, Broso, Bucchi, Torri, Maroncelli. All. Michele Fucili.

Arbitro Sabri Ismail di Rovereto.

Amedeo Pisciolini