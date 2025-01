Fossombrone in lutto per Battelli storico imprenditore e presidente

Nella giornata dell’altro ieri (lunedì) è scomparso all’età di 86 anni Ermogenio Battelli imprenditore e già presidente del Fossombrone calcio per tutta la seconda metà degli anni ‘80. "Lo ricordo come persona squisita – dice Omero Cecchini che è stato al suo fianco per anni in qualità di dirigente durante la carica di Ermogenio come presidente del Fossombrone - in quel periodo come allenatore c’era Stefano Tomassini, la squadra militava in Prima categoria e poi in Promozione,

Battelli ha dato tanto al calcio forsempronese. Sempre disponibile con tutti, ci riceveva spesso nella sua azienda e ci teneva molto alla squadra. Una persona sempre disponibile affabile con tutti". "La Polisportiva Forsempronese 1949 - ha scritto in un post l’attuale società del Fossombrone - è vicina ai famigliari in questo triste momento, e porge

loro le più sentite condoglianze". Ermogenio (anche se tutti lo chiamavano Ermogene) Battelli imprenditore nel settore del ferro con sede a Ponte degli Alberi, molto conosciuto, ha formato nel tempo diverse maestranze, dando lavoro a diverse persone.

I funerali si svolgeranno oggi partendo alle ore 14,30 dall’Ospedale di Fossombrone per la chiesa parrocchiale di Sant’Agostino; dopo le esequie si proseguirà per il cimitero della SS.ma Annunziata. A darne in triste annuncio la moglie Ivana la figlia Carla, i generi, i nipoti, la

sorella e i parenti

tutti.

am.pi.