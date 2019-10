Pesaro, 28 ottobre 2019 - Lacrime che hanno bagnato dediche pennellate su striscioni sotto una colonna sonora di cori e battimani. Così la chiesa di Villa San Martino ha tributato sabato l’ultimo saluto a Francesco Marchionni, per gli amici ‘Cesco’, 31enne pesarese scomparso giovedì dopo sei mesi di strenua lotta in un letto d’ospedale. Centinaia gli amici che hanno partecipato al funerale di Cesco, la maggior parte legati al tifo della Vis Pesaro, passione viscerale del ragazzo pesarese che la notte fra il 13 e il 14 aprile subì un arresto cardiaco, rivelatosi fatale sei mesi dopo.

Dopo la cerimonia, officiata da Don Lorenzo Volponi, la bara di Cesco ha guadagnato il piazzale della chiesa all’ombra degli striscioni «Per sempre nel cuore della tua città» (già issato a bardare la curva vissina durante il derby di Fano di giovedì), «Il tuo ricordo ovunque ci accompagnerà» e «Cesco Ultras Per Sempre». Ad accompagnarla applausi scroscianti ritmati dai cori «Cesco vive per sempre», «Sarai sempre con noi», «Cesco è qua e canta con gli ultrà». Presenti alla cerimonia tutti i gruppi ultrà della curva Prato, così come quelli di Pistoia e Vasto (tifoserie amiche della Vis) che hanno lasciato sul feretro mazzi di fiori, magliette e sciarpe delle proprie squadre a colorare un florilegio di vessilli biancorossi cari a Francesco.

Su tutti una maglia della Vis personalizzata col numero 31. L’età di Cesco. Per le esequie, anche il Circolo Amici della Vis, dove Cesco era di casa, ha abbassato le serrande chiudendo per lutto. Un lutto che ha toccato da vicino la stessa società Vis Pesaro presente in chiesa coi dirigenti Amadori Borozan e Crespini, l’allenatore Pavan e il suo staff tecnico nonché una delegazione della squadra: da capitan Paoli a Flavio Lazzari autore dello 0-2 con cui giovedì la Vis ha dedicato a Cesco quella vittoria a Fano attesa 31 anni. Lacrime e carezze di conforto alla famiglia Marchionni. Lo stesso papà di Cesco fu calciatore della Vis a fine anni ’70.

d.s.