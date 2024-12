Francesco Nicastro: "Contro la Torres daremo l'anima per la salvezza della Vis Pesaro"

"Domenica chiunque scenda in campo darà l’anima. Contro la Torres ci aspetta una partita molto difficile ma stiamo lavorando per dire la nostra davanti al popolo biancorosso. Vogliamo regalare l’ennesima gioia ad un intera città". Parole da capo-popolo quelle del centravanti vissino Francesco Nicastro che sulla gara casalinga contro i sardi del prossimo weekend aggiunge: "Lavoriamo quotidianamente per raggiungere il prima possibile la salvezza. Domenica sarà una gara molto importante. Cercheremo di essere al completo per l’occasione".

Dopo quasi un anno, come valuti questa esperienza a Pesaro? "Mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno. Sono stato accolto alla grande sia dalla squadra che dalla società. Pesaro è una città in cui si vive bene, dal tifo caloroso. La mia famiglia sta bene qui e ciò fa star bene anche me".

Ti saresti aspettato questo grande avvio di stagione? "Personalmente mi aspettavo una Vis così fin dal ritiro. Dal primo giorno infatti Stellone ha plasmato la squadra in base alle sue volontà creando, grazie anche all’arrivo dei nuovi acquisti, un grande gruppo. Abbiamo la fortuna di avere un mister sensazionale. Entra nella testa de suoi giocatori facendoti lavorare con serenità. È un professionista dalle grandi doti umane. Riesce infatti a far lavorare 30 ragazzi con il sorriso. La forza di questo gruppo è sicuramente lui".

Come partner d’attacco si alternano Okoro e Molina. Come li descriveresti sia dentro che fuori dal campo? "Sono due bravissimi ragazzi che danno sempre l’anima in campo. Entrambi fisici e bravi tecnicamente. Mi piacciono come giocatori poiché potenti. Sono contento che stiano già iniziando a raccogliere i frutti del loro lavoro ma sono convinto che in futuro faranno ancora meglio. Hanno tutte le carte in regola per poter crescere e migliorare".

E invece com’è Nicastro fuori dal campo? "Sono un sereno padre di famiglia. Conclusa la giornata calcistica torno a casa per godermi mia moglie e i miei figli. Cerco di trascorrere più tempo possibile con loro perché per me sono tutto".

Com’è andata la recente cena con i bambini dell’Academy? "È stato molto bello aver visto dei bambini così contenti nel vedere giocatori della prima squadra a cena con loro. Condividere questa serata è stato molto importante per loro, che sono il futuro di questi colori, ma anche per noi poiché abbiamo avuto l’opportunità di trasmettergli tutta la passione che nutriamo nei confronti di questa maglia". Lorenzo Mazzanti