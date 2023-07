Funerali di Arnaldo Forlani, Mattarella presente, lutto nazionale ma nessun rappresentante di Pesaro

Sono previsti per oggi alle 11 nella basilica romana dei Santi Pietro e Paolo i funerali di Arnaldo Forlani morto giovedì scorso all’età di 97 anni. Sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il governo ha stabilito una giornata di lutto nazionale con bandiere a mezz’asta. La cerimonia funebre sarà seguita in diretta su Rai Radio1, dalle 10.45 alle 12, all’interno di uno Speciale Gr1. Al microfono Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi, in collegamento con il notista politico del Corriere della Sera, Massimo Franco. Si ripercorreranno i momenti cruciali della carriera politica dell’ex presidente del Consiglio attraverso la voce di inviati, esperti, commentatori politici, analisti e attraverso sonori di repertorio.

La città natale, Pesaro, non sarà presente oggi all’ultimo saluto con un proprio rappresentante. Nessuno della giunta a quanto pare era disponibile per l’incombenza malgrado sia lutto nazionale. "Ma non mancheremo di ricordare l’onorevole Forlani – ha detto il sindaco Ricci – in una seduta del prossimo consiglio comunale. E’ stato il politico pesarese che ha avuto più incarichi nazionali e di prestigio".