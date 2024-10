Funghi in gran quantità alla Festa: "Questo è un anno eccezionale"

Domenica scorsa San Sisto, la piccola frazione del comune di Piandimeleto, ha concluso la 55ª Festa del Fungo, e l’ha fatto con il pienone. Decine di bancarelle hanno dato la possibilità al visitatore di portare a casa i prodotti locali: funghi, castagne, noci, mele, ortaggi vari e vini locali. All’ora di pranzo tante famiglie hanno assiepato gli stand e la cantina per consumare i cibi preparati dai volontari di San Sisto. "Tutti si sono impegnati al massimo – commenta Risiero Severi componente del Comitato organizzatore – è stata una bella festa, domenica anche il sole e la temperatura ci hanno favorito, siamo soddisfatti. Un sentito ringraziamento a chi è salito a San Sisto sia come autorità che come ospite o come semplice visitatore".

"Riguardo la Mostra Micologica Regionale che è stata inaugurata domenica mattina con il taglio del nastro tricolore ad opera del presidente del Comitato Organizzato Matteo Arcangeli e con la presenza dal sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini e dal consigliere regionale Giorgio Cancellieri – aggiunge Severi – mai come quest’anno è stata ricca di funghi, i ricercatori ne hanno raccolte 300 specie, al primo posto si è classificato Antonio Santini che è stato in grado di raccogliere 150 specie, secondo posto Daniele Santini, terzo Luciano Marucci, quarto il nostro presidente Matteo Arcangeli, quinto Stefano Cavalli. Molte sono state le novità di questa ricca edizione, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità, alle occasioni conviviali tra musica (con gruppi dal vivo) e stand di funghi e prodotti tipici, spettacoli comici, osterie e cantine, la grande Mostra del Fungo, fino alla collaborazione con tenute agricole e vinicole del territorio. San Sisto è comunque da scoprire tutto l’anno e chi andrà a visitarlo rimarrà stupito dai suoi colori, dalla quiete del posto e dalla cordialità della sua gente.

am. pi.