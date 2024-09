Funghi, stagione al via. San Sisto prepara evento con tre regioni a tavola

Sarà una edizione innovativa e speriamo ricca per una stagione che si sta facendo interessante. Pioggia e sole ci stanno aiutando". La festa del fungo di San Sisto, di cui Risiero Severi resta l’animatore assieme a un folto gruppo di collaboratori locali e di giovani, scalda i motori e chiama i buongustai a prenotarsi per uno dei grandi eventi in programma: "Per giovedì 26 settembre – dice – organizzeremo una cena al ristorante La Gatta di Lunano dedicata a tre regioni, Marche, Emilia Romagna e Toscana, che saranno presenti con tre grandi vini rappresentativi: l’Albana della Tenuta del Monsignore, il Verdicchio delle tenute San Sisto, che porta il nostro stesso nome, e il rosso Montepulciano Bèrne, uno dei migliori vini della Toscana. Tra i piatti della serata, strigoli verdi agli spinaci con ragù di fungo bianco, pancetta fresca e rosmarino, filetto di maiale cotto a bassa temperatura su crema di castagne al profumo di timo ed altro. Conduce Otello Renzi. I posti sono limitati, costo 30 euro, iscrizioni da oggi allo 0722 70117".